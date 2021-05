L’importante decisione presa da Commisso…

Se la differenza tra le due compagini è netta, in una cosa Fiorentina e Lazio sono pari: Vlahovic ha segnato 19 gol come Immobile e ancora una volta i viola si affidano alla forza del centravanti serbo, salito sul podio europeo dei marcatori nel 2021. Se Dusan è ormai una certezza, il resto della Fiorentina dovrà essere protagonista di una vera e propria impresa per fermare una delle squadre più in forma del campionato. Come scrive La Nazione, i viola cercheranno l’impresa davanti agli occhi del suo Presidente, che infatti staserà sarà come al solito presente allo Stadio. Commisso ha deciso, fra l’altro, di non lasciare Firenze fino a quando la salvezza della squadra non sarà certa: davanti al proprietario viola – una volta raggiunta la quota sicurezza – si apriranno scenari nuovi, con la possibilità di costruire un futuro diverso dopo due anni assolutamente logoranti, dal punto di vista calcistico.