L’importanza dei veterani nella gestione del caso Vlahovic

La notizia del mancato rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic con la Fiorentina ha colpito negativamente i tifosi viola. Da valutare anche quale sarà la reazione dello spogliatoio viola, le cui dinamiche dei rapporti in gruppo di venticinque persone sono la base dell’equilibro interno.

Per questo motivo, i veterani viola adesso avranno un compito fondamentale. A cominciare da capitan Biraghi, passando per i vari Bonaventura e Terracciano fino a Callejon, che nel corso della loro carriera hanno già vissuto situazioni del genere. E sanno quanto sia delicato il passaggio che si sta per compiere.

Prima di tutto, per loro Vlahovic è un compagno di squadra nonché un valore aggiunto a suon di gol segnati. Per questo, serviranno buonsenso e misura in doti abbondanti per tenere la barra dritta in un gruppo che sempre in poche settimane si è guadagnato credito, credibilità e consensi.