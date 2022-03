L’impresa da calcio minore di Cavasin, che torna a vincere… ma in Prima Categoria

Alla guida della Fiorentina, in parte ancora Florentia Viola, per due mezze stagioni: la seconda parte della C2, vinta nel 2003, e la prima della Serie B, dove però su esonerato: Alberto Cavasin si è poi rimesso in gioco in diversi contesti, ultimo quello del Barisardo, nella provincia di Nuoro, addirittura in Prima Categoria. Ieri per Cavasin è arrivata la conquista matematica della promozione in… Promozione: “È una grande soddisfazione per me, aver contribuito a questa promozione, in particolare come ringraziamento al Presidente, che ha creduto in me ed in questo progetto, fin dal primo giorno – ha detto a Videolina – La mia intenzione è quella di proseguire qui, comunque vedremo a fine stagione, ma sarei ben lieto di rimanere qui”.