L’impressionante salto di qualità della Fiorentina e la sfacciataggine di chi sa di essere forte

La vittoria della Fiorentina di ieri sera contro il Milan è stata eclatante per più aspetti, sia sul piano del gioco che per la determinazione messa per portare a casa il risultato. La Nazione di oggi elogia così la prova dei viola: “La prima vittoria contro una big ha l’impatto di un tappo che schizza da un collo di bottiglia e la notizia rende merito a una squadra che ha indossato fin da subito l’uniforme della dominatrice: ritmo sempre alto, forza mentale da gruppo che sa quello che vuole”.

E poi: “Il salto di qualità della Fiorentina ieri sera è stato impressionante, come se le energie trattenute e sprecate durante la stagione – quanta amarezza – avessero trovato tutte insieme la strada per diventare qualcosa di solido, visibile, sfacciato. Ecco, la Fiorentina ieri sera ha mostrato la ’sfacciataggine’ di chi sa di essere forte, con una ostinazione che sa di buono”.