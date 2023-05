L’impressionante stagione di Neto. Richards: “Ho giocato con lui alla Fiorentina, era meraviglioso in porta e non è un caso che sia anche capitano”

Impressionante davvero la stagione che sta facendo in Inghilterra, tra i pali del Bournemouth, l’ex portiere della Fiorentina, Neto.

Una costanza di rendimento che non ha stupito un altro ex viola, divenuto commentatore radio e TV, come Micah Richards, che ha detto: “Ho giocato con lui alla Fiorentina, che portiere! La sua velocità coi piedi, con le mani, la sua distribuzione del corpo, ogni cosa era meravigliosa. E poi era anche un grande personaggio”.

E poi: “Ha fatto esperienze in squadre come Barcellona, Valencia, Fiorentina e Juventus, e ora è diventato capitano, questo ti fa vedere che tipo di ragazzo sia in verità”.