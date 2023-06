L’incasso da Amrabat e l’incognita Conference: la doppia attesa della Fiorentina. Italiano intanto scarica mezza difesa

Se non sarà rivoluzione, poco ci manca e questo nonostante gli orizzonti della prossima stagione siano anche meno deluxe in caso di mancata Europa. Le incognite che caratterizzano il momento attuale della Fiorentina sono due e riguardano il tipo di incasso dalla cessione di Amrabat e la partecipazione o meno alla Conference, con la situazione pendente tra Juve e Uefa.

Secondo La Gazzetta dello Sport, in ogni caso ci saranno tanti cambiamenti: in difesa in particolar modo, dove potrebbero salutare sia Igor che Quarta, entrambi coinvolti in tante incertezze e tanti gol subiti. Italiano dovrebbe avere più impatto sulle scelte e vorrebbe migliorare nel reparto dei centrali di difesa.