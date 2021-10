L’incognita Dusan e il mercato: ecco cosa dicono gli esperti

L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, a seguito del polverone alzatosi dopo il suo mancato rinnovo, è al centro di grandi discussioni che riguardano il suo futuro: resterà o sarà ceduto a gennaio? chi riuscirà ad accaparrarselo? Ecco l’opinione di alcuni commentatori.

Beppe Bozzo: “Commisso è in grado di tenere Vlahovic e fargli cambiare idea se vuole, specie se il cammino della viola continua nel migliore dei modi. Comunque credo che in caso di cessione questa avverrà verso una squadra estera“.

Giovanni Branchini: “Credo che resterà alla Fiorentina più di quanto si pensi, almeno fino a fine stagione, tutto può cambiare in questi mesi. Se poi a fine anno avrà fatto bene potrà ambire alle big”.

Claudio Vigorelli: “Per quanto io speri per il bene della Serie A che resti in Italia e che la Juve anticipi tutti, lo immagino più in Premier, in squadre come Liverpool, Tottenham e City”.

Vincenzo Morabito: “Credo cambi squadra a gennaio: Tottenham e Newcastle hanno gli occhi su Vlahovic, in Italia credo andrebbe più al Milan che alla Juve, che avrebbe più speranze nel caso in cui il trasferimento avvenga in estate”.