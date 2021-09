“L’inconsistenza di Pulgar”, l’assist non basta al centrocampista della Fiorentina per evitare critiche

Il Cile è uscito sconfitto per 3-1 contro la Colombia, in una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. E il centrocampista della Fiorentina, Erick Pulgar, nonostante l’assist per il gol realizzato dai cileni, è finito nel mirino della critica.

“L’inconsistenza di Pulgar” è il titolo di un articolo pubblicato dal quotidiano sportivo AS, nella sua edizione cilena. Il giocatore viene criticato in particolare per la prova offerta nel primo tempo dove “ha stentato a trovare una sua collocazione in campo e si è stabilizzato solo dopo il 2-0 dei padroni di casa”.

Meglio sono andate invece le cose nella ripresa, ma i buoi, per così dire, erano già scappati dalla stalla.