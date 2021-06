L’incontro tra Ribery e Gattuso: possibile faccia a faccia a Forte dei Marmi

Franck Ribery e Rino Gattuso potrebbero incontrarsi presto. L’allenatore della Fiorentina, una volta venuto via via dal centro sportivo viola, dovrebbe dirigersi in direzione Forte dei Marmi. Il francese, in una storia su Instagram, ha fatto capire di essere partito poco fa dalla sua casa fiorentina per muoversi insieme ad un’altra persona a bordo della sua Lamborghini sull’A1. Chissà che l’incontro tanto atteso tra Rino Gattuso e Franck Ribery non possa avvenire proprio in Versilia. A riportare la notizia è tuttomercatoweb.com.