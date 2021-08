L’incredibile caso dello Spezia: l’ex squadra di Italiano in trasferta a Cagliari con soli 16 giocatori (di cui tre portieri)

A dir poco inusuale quello che sta accadendo nella partita tra Cagliari e Spezia, e che riguarda proprio l’ex squadra dell’attuale tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano. Per la trasferta in Sardegna, infatti, Thiago Motta ha convocato solo 16 giocatori di cui tre sono portieri.

Il motivo è legato agli infortuni e al mercato in uscita. Sala è infortunato, e anche Kovalenko è out. Nzola e Krapikas invece, in odore di cessione, non saranno della gara così come Sher, ancora in attesa del transfer internazionale. Insomma, non il miglior modo per lo Spezia di iniziare una stagione che già era stata complicata, tra il focolaio covid e il blocco del mercato a partire da gennaio.