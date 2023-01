Il curioso colpo dell’Atalanta: preso Vlahovic… dal Partizan Belgrado!

Un colpo che ha dell’incredibile quello portato a termine dall’Atalanta. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, la società bergamasca ha chiuso l’operazione relativa al giovane Vlahovic, 18enne in arrivo dal Partizan Belgrado.

Tantissimi particolari di una trattativa che non possono che far tornare alla mente l’arrivo di Dusan Vlahovic alla Fiorentina, visto che anche lui fu acquistato dal Partizan. Questa volta, però stiamo parlando di Vanja Vlahovic, ala sinistra che lascia la Serbia in prestito con diritto di riscatto fissato a 500mila euro.