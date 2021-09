L’incredibile somiglianza di Kokorin con un attore danese protagonista di Fast and Furious 9

L’attaccante della Fiorentina Aleksandr Kokorin non ha ancora convinto Firenze con le sue doti in campo e soprattutto con i suoi gol, ancora non pervenuti in maglia viola. Il giocatore russo ha fatto parlare di sé solo per vicende non legate al rettangolo verde. Su questa falsa riga possiamo annotare un’altra curiosità riguardante l’ex attaccante dello Zenit San Pietroburgo.

Incredibile è infatti la somiglianza di Kokorin con l’attore danese Thue Ersted Rasmussen, protagonista tra gli altri film dell’ultimo capitolo di Fast and Furious 9. Di seguito la foto dei due in confronto.