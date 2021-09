L’incubo Fair Play Finanziario e una nuova regolamentazione “all’americana” che può fare comodo anche alla Fiorentina

Interrotto per il momento, almeno nella sua versione originaria, e ripensato ora con un’ottica volta al riequilibrio e alla competitività: in attesa di capire se poi a quel risultato si arriverà, l’idea del nuovo Fair Play Finanziario, a volte ostacolo, altre alibi per diverse società nel mondo del calcio, si rifarà ad una regolamentazione di provenienza americana. Il salary cap infatti è un meccanismo che da tanti anni funziona molto bene negli sport aldilà dell’Oceano e che vincola le varie franchigie a stare entro certi paletti per quanto riguarda il monte stipendi. In questo modo non si formano dream team alla Psg e c’è molto ricambio al vertice, considerate anche le sanzioni progressive per chi sgarra.

Come riporta La Gazzetta dello Sport insomma, gli obiettivi della Uefa sono sostenibilità e competitività: nell’ambito dei costi rientrano sia gli ingaggi dei calciatori che le commissioni e le spese sul mercato, con l’idea di farle rientrare entro un tetto del 65-70% dei ricavi. Normative che qualora avessero un effetto, potrebbero dare chance di crescita anche a club di media taglia o quantomeno evitare che i top club facciano sempre la voce grossa, accaparrandosi tutta una serie di calciatori senza alcun limite.