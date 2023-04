L’indagine sulle plusvalenze si allarga: la Guardia di Finanza piomba nelle sedi di Roma, Lazio e Salernitana

E’ una stagione di Serie A tutt’altro che delineata per quanto riguarda la classifica e per quella che potrebbe maturare al termine della stagione: oltre alla Juventus infatti, l’indagine sulle plusvalenze (e non solo) si sta allargando a macchia d’olio e, come riportato dall’Ansa in questi minuti, la Guardia di Finanza ha effettuato un blitz nelle sedi di Roma, Lazio e Salernitana. Nel mirino ci sono operazioni di mercato del 2017, 2018, 2019 e 2021. Chiaro che qualora venissero coinvolte concretamente altre squadre in zona europea, un po’ tutti i verdetti del campionato italiano tornerebbero in ballo.