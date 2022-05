Svelato il futuro di Bernardeschi: “Ha preso una decisione con la Juventus: non ci sarà nessun rinnovo di contratto”

Dopo l’addio tra le lacrime di Paulo Dybala è tempo per un’altra dipartita in casa Juventus. Stavolta si tratta dell’ex Fiorentina Federico Bernardeschi che, come riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, non rinnoverà il proprio contratto con la società bianconera. I prossimi avversari della Viola infatti hanno deciso di comune accordo col campione d’Europa carrarese di non prolungare la sua esperienza a Torino.

Così quindi si conclude l’avventura dell’ex Primavera della Fiorentina che la Juventus aveva pagato la bellezza di 40 milioni all’allora società dei Della Valle. Insieme a Dybala e Chiellini della Juve, anche Bernardeschi sarà svincolato a fine stagione.