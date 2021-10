L’infortunio di Dragowski cambia anche la posizione di Rosati: un nuovo, importante ruolo per l’esperto portiere viola

In seguito all’infortunio di Dragowski, la porta della Fiorentina sarà difesa per diverse partite da Pietro Terracciano. Una situazione che non spaventa Italiano e i tifosi, dato che l’ex portiere dell’Empoli si è dimostrato un dodici più che affidabile.

Da non sottovalutare, tuttavia, il ruolo che in tutto ciò avrà Antonio Rosati. Il terzo portiere, si sa, difficilmente viene chiamato in causa e il suo ruolo spesso è più di carattere psicologico all’interno dello spogliatoio che tecnico. Durante il lungo periodo dell’assenza di Dragowski (circa sei settimane) invece per Rosati cambierà tutto.

L’ex Torino scalerà infatti al secondo posto delle gerarchie dei pali viola, e dovrà farsi trovare pronto qualora ce ne fosse bisogno. Ci auguriamo ovviamente che Terracciano giochi serenamente tutte le partite da qui al ritorno di Dragowski, ma al tempo stesso Italiano può stare tranquillo perché Rosati ha tutta l’esperienza per svolgere egregiamente, per qualche settimana, il delicato ruolo di secondo portiere.