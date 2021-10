L’infortunio di Dragowski preoccupa. Un portiere intanto è tornato a Firenze, ma è fuori rosa

Dopo la sua partenza per la Polonia con la propria nazionale, l’infortunio del portiere della Fiorentina Dragowski si sperava fossero meno grave del previsto. Gli accertamenti hanno però evidenziato una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del retto femorale della coscia destra, che lo terrà lontano dal campo da gioco per qualche settimana. Al suo posto ci sarà Pietro Terracciano, che fino a questo momento si è dimostrato all’altezza del posto.

Il secondo portiere, fino al rientro del polacco, sarà Antonio Rosati. Per la terza scelta invece l’indiziato più quotato sembra essere Ivan Andonov, portiere bulgaro della Primavera viola. Da evidenziare anche il rientro a Firenze di Federico Brancolini, fuori rosa per problemi contrattuali. Il ragazzo ventenne fino a pochi giorni fa si era allenato in solitaria a Modena per risolvere un problema fisico che lo ha tenuto fermo per diversi mesi. L’allenamento individuale di Brancolini adesso si svolge a Firenze, dove il portiere svolge soprattutto la parte atletica. Ma con l’infortunio di Dragowski qualcosa potrebbe (momentaneamente) cambiare?