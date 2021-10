L’infortunio non lascia scampo a Dragowski: il polacco alza bandiera bianca

Niente da fare per Bartlomiej Dragowski. Il portiere della Fiorentina ha alzato bandiera bianca e non prenderà parte ai prossimi impegni della Polonia a causa del problema fisico accusato nei minuti finali della partita contro il Napoli. Al suo posto, il ct Paulo Sousa ha deciso di convocare Radosław Majecki.

Nelle prossime ore, Dragowski tornerà a Firenze e si sottoporrà agli accertamenti di rito per capire l’entità dell’infortunio: il polacco è da considerarsi in dubbio per la prossima partita della Fiorentina, in programma lunedì 18 a Venezia.