L’Inter arriva alla finale di Coppa Italia con la Fiorentina, perdendo a Napoli ma Lukaku continua a trovare il gol. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pari per la Fiorentina, sconfitta invece per l’Inter nel turno che precede la finale di Coppa Italia di mercoledì: i nerazzurri sono stati sconfitti dal Napoli per 3-1. Succede tutto nel secondo tempo, dopo che a fine del primo era stato espulso Gagliardini.

Apre le marcature al 67′ Anguissa con una gran girata di destro dal limite. L’Inter pareggia però all’81’ con un gol di Lukaku sotto misura, straordinario però il gol del 2-1 di Di Lorenzo con un sinistro a giro all’incrocio dei pali. Nel recupero la rete in contropiede firmato da Gaetano.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 86, Juventus 69, Inter 66, Lazio 65, Milan 64, Atalanta 61, Roma 59, Monza 52, Bologna 50, Torino 50, Fiorentina 50, Udinese 46, Sassuolo 44, Empoli 39, Salernitana 38, Lecce 33, Spezia 31, Verona 30, Cremonese 24, Sampdoria 18.