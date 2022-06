L’Inter aspetta Skriniar per affondare il colpo Milenkovic: Bremer “salva” la Fiorentina?

L’uscita illustre dopo i grandi colpi in entrata. L’Inter, che oggi ha riaccolto Lukaku, deve chiudere il mercato con un attivo di 60 milioni e l’indiziato principale a lasciare è sempre Skriniar. La Gazzetta dello Sport scrive che diventa fondamentale adesso stringere i tempi per la cessione. L’ultima offerta recapitata all’Inter dal PSG è ancora distante dalla richiesta di 80 milioni, ma l’intesa tra il giocatore e i parigini è già stata trovata: quinquennale da 7,7 milioni netti più bonus. Nell’attesa, anche il Chelsea ha fatto un sondaggio, ma ha capito che la trattativa è indirizzata, anche se non ancora ai titoli di coda.

Appena sarà cosa fatta, l’ad Marotta si potrà buttare a capo fitto su un difensore della Fiorentina. L’interesse per Nikola Milenkovic è più vivo che mai e l’impressione è che l’Inter stia solo aspettando l’ufficialità della vendita di Skriniar. Nonostante i nerazzurri abbiano già un accordo di massima con Bremer del Torino, Inzaghi ha chiesto due rinforzi in difesa, quindi il brasiliano non escluderebbe il forcing nei confronti del n° 4 viola.