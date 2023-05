L’Inter batte anche la Roma a domicilio e si rilancia alla grande per la lotta Champions.Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

L’Inter vince agilmente all’Olimpico contro la Roma e fa un passo avanti importante in vista della lotta per la Champions League. I nerazzurri si portano a 63 punti al pari della Juventus (che ha una partita in meno) al terzo posto.

Finisce 2-0 per i nerazzurri con il gol nel primo tempo di Dimarco e nella ripresa di Lukaku. Finisce 2-0, con la squadra di Inzaghi che si è rilanciata dopo qualche settimana di difficoltà con le vittorie contro Empoli, Lazio, Verona e Roma.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 80, Lazio 64, Juventus, Inter 63, Milan 61, Atalanta 58, Roma 58, Fiorentina 46, Bologna 45, Torino 45, Monza 45, Sassuolo 43, Udinese 43, Salernitana 35, Empoli 35, Lecce 31, Spezia 27, Verona 27, Cremonese 21, Sampdoria 17.