L’Inter batte Cincotta e supera la Fiorentina in testa alla classifica

La Serie A femminile non è mai stata così competitiva negli ultimi anni. Cambio al vertice della classifica con l’Inter di Rita Guarino che, grazie alla vittoria sulla Sampdoria dell’ex viola Cincotta, è al comando. Le nerazzurre hanno battuto 2-0 le blucerchiate e svettano più in alto di tutte con 10 punti. Dietro all’Inter c’è un terzetto formato da Roma, Fiorentina e Sampdoria. Le giallorosse hanno vinto in rimonta il big match contro le ragazze di Panico agganciando in classifica la squadra viola. La Sampdoria dopo tre vittorie consecutive interrompe la sua striscia dopo il ko con l’Inter.

In quinta posizione c’è poi la Juventus a 8 punti, mai così indietro la squadra bianconera nei suoi cinque anni di vita. Le ragazze allenate da Joe Montemurro hanno pareggiato 1-1 contro il Sassuolo. Ricordiamo che accederanno alla fase finale soltanto le prime cinque della graduatoria.