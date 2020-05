L’Inter e Biraghi, un riscatto sempre più complicato. Ma la Fiorentina…

A fine stagione Cristiano Biraghi potrebbe tornare alla Fiorentina. Rispetto alle ultime settimane, infatti, sono diminuite le possibilità che l’Inter riscatti il terzino sinistro ex Pescara, nonostante sia cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e potrebbe quindi far comodo per la lista Uefa. Nel 3-5-2 di Antonio Conte sulla fascia mancina c’è già Ashley Young, che rimarrà almeno per un’altra stagione. Il tecnico nerazzurro vorrebbe almeno un altro giocatore per quel ruolo: tra i preferiti ci sono Marcos Alonso, Emerson Palmieri e Kostic. I primi due, in forza al Chelsea, sono già stati allenati da Conte durante la sua esperienza ai Blues. Per questo, difficilmente l’Inter spenderà 12 milioni di euro per riscattare un giocatore destinato a fare l’alternativa dell’alternativa e sono alte le probabilità che possa tornare in riva all’Arno.

E la Fiorentina come la pensa? Biraghi è fuori dal progetto tecnico viola e difficilmente sarebbe destinato a rimanere a Firenze, anche se non venisse trovato l’accordo con l’Inter per Dalbert. Il club di Rocco Commisso andrà alla caccia di un altro terzino, bravo tanto nella fase difensiva quanto in quella offensiva. E in quel caso, Biraghi sarebbe destinato alla cessione.