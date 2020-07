L’Inter esagera contro il Brescia. Simeone continua a regalare punti al Cagliari. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Negli anticipi di stasera di Serie A spicca la vittoria casalinga dell’Inter terza in classifica allenata da Conte per 6-0 contro il Brescia di Diego Lopez, che è sempre ultimo a quota 18. Finisce in pareggio invece per 1-1 al Dall’Ara la gara tra Bologna e Cagliari: apre le marcature per i padroni di casa Barrow, pareggia i conti l’ex attaccante della Fiorentina Simeone al suo quarto gol consecutivo dopo la ripresa del campionato. I felsinei restano così a una lunghezza in classifica dai sardi.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 72, Lazio 68, Inter 64, Atalanta 57, Roma 48, Napoli 45, Milan 42, Verona, Parma, Cagliari 39, Bologna 38, Sassuolo 34, Fiorentina, Torino 31, Udinese 28, Sampdoria, Genoa 26, Lecce 25, Spal, Brescia 18.