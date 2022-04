L’Inter fa un favore alla Fiorentina: tris alla Roma e sorpasso sul Milan Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso il terzo anticipo della 34esima giornata: a San Siro l’Inter di Simone Inzaghi ospitava la Roma Di José Mourinho in una partita importantissima sia per la corsa scudetto che per i piazzamenti europei. Al termine di una sfida tutto sommato a senso unico, tranne i minuti finali dove gli ospiti hanno trovato modo di mettere in difficoltà i padroni di casa, a conquistare tre punti sono i nerazzurri: al novantesimo il risultato è 3-1.

Gara che la squadra di Inzaghi mette in cassaforte già nel primo tempo grazie alle reti di Dumfries al 30′ e di Brozovic al 40′. Nella ripresa non cambia il copione e al 52′ i padroni di casa si portano sul 3-0: è Lautaro Martinez a mettere il sigillo definitivo sulla partita. Inutile il gol della bandiera nel finale di Mkhitaryan all’85’.

I nerazzurri trovano la quarta vittoria consecutiva e tornano per una notte in testa alla classifica. Risultato utile anche per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che in caso di una vittoria contro la Salernitana potrebbe superare i giallorossi in classifica.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter* 72, Milan 71, Napoli 67, Juventus 63, Roma 58, Fiorentina 56*, Lazio 56, Atalanta* 54, Verona 48, Sassuolo 46, Torino* 43, Udinese* 39, Bologna* 38, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria 29, Cagliari 28, Venezia 22*, Genoa 22, Salernitana* 22.

*una partita da recuperare