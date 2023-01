L’Inter lavora già per la prossima stagione e punta a un ex Fiorentina come portiere di riserva

Il portiere ex Fiorentina Norberto Murara Neto è ai titoli di coda per quanto riguarda la sua attuale avventura, in Inghilterra, al Bournemouth. Al momento, come riporta il portale di Tuttosport, non ci sono i margini per il rinnovo di contratto del brasiliano.

Ecco, allora, che ci pensa una squadra italiana. L’Inter vorrebbe Neto come portiere di riserva per la prossima estate a zero: è lui il nome in cima alla lista dei nerazzurri, che sfrutterebbero la scadenza del contratto per risparmiare ulteriormente sul mercato. Il ruolo di vice-Onana, infatti, potrebbe rimanere scoperto; dipende dalla decisione di Handanovic a fine stagione.