L’Inter l’ha visionato a Malta, la Fiorentina lo corteggia anche perché su Retegui è calato l’interesse in zona Champions

Oggi Mateo Retegui dovrebbe partire titolare nella finalina per il terzo e quarto posto di Nations League, poi per l’italo-argentino potrebbero aprirsi le porte del mercato europeo. Come detto, la Fiorentina è tra i club più interessati al classe ’99: scrive il Corriere della Sera di un corteggiamento che potrebbe entrare nel vivo anche perché l’interesse delle squadre in zona Champions sembra essere calato, almeno in Italia. A marzo l’Inter aveva mandato Baccin a visionarlo dal vivo in Malta-Italia, dove Retegui andò a segno di testa ma l’attaccante del Tigre non sembra tra le priorità dei nerazzurri e degli altri club in zona Champions. C’è in compenso il Lipsia sulle sue tracce e qui invece sul piatto ci sarebbe proprio la massima manifestazione continentale.