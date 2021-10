l’Inter ribalta il Sassuolo nella ripresa e allunga ancora di più sulla Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso l’anticipo del sabato sera a Reggio Emilia tra Sassuolo e Inter. I padroni di casa vanno in vantaggio al ’22 con Berardi su calcio di rigore in seguito a un fallo in area di Skriniar. I nerazzurri trovano il gol del pareggio al ’58 con Dzeko su assist di Perisic. Al ’78 altro calcio di rigore, stavolta per gli ospiti: lo calcia Lautaro Martinez e porta in vantaggio l’Inter per il definitivo 2-1.

Con questo risultato la squadra allenata da Inzaghi sale momentaneamente al secondo posto a quota 17, a +5 sulla Fiorentina, mentre quella di Dionisi resta a 7.

Questa la nuova classifica di Serie A: Napoli 18, Inter 17, Milan 16, Roma, Fiorentina 12, Atalanta, Lazio, Juventus 11, Empoli 9, Bologna, Torino 8, Udinese, Sassuolo 7, Sampdoria, Verona, Genoa, Venezia 5, Spezia, Salernitana 4, Cagliari 3.