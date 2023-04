L’Inter ribalta la Lazio nel finale e regala al Napoli il primo match point Scudetto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Successo in rimonta per 3-1 dell’Inter nel lunch match contro la Lazio di Sarri: un risultato che concretizza la prima condizione per lo Scudetto del Napoli, a cui a questo punto serve solo vincere la sua gara contro la Salernitana. Gara aperta però con il vantaggio capitolino, firmato nel primo tempo da Felipe Anderson; reazione rabbiosa dell‘Inter, con tante occasioni sprecate prima del pari firmato in scivolata da Lautaro Martinez al 77′. Sei minuti dopo gol con deviazione volante da parte di Gosens, infortunatosi poi alla spalla nella ricaduta, e all’88’ ancora Lautaro Martinez, a sfruttare un retropassaggio sbagliato di Vecino per siglare il 3-1 definitivo. Nerazzurri che tornano per il momento in zona Champions.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 78, Lazio 61, Juventus 59, Inter 57, Roma 57, Milan 57, Atalanta 55, Bologna 44, Monza 44, Fiorentina 42, Udinese 42, Torino 42, Sassuolo 40, Salernitana 33, Empoli 32, Lecce 31, Spezia 27, Verona 26, Cremonese 19, Sampdoria 17.