L’Inter rischia di dover fare a meno di un top in difesa contro la Fiorentina

L’Inter rischia di dover fare a meno di un importante pedina in difesa contro la Fiorentina. Alessandro Bastoni, infatti, ha subito una distrazione ai flessori della coscia sinistra dopo l’infortunio in Porto in Champions League. Il difensore sarà sicuramente out contro la Juventus nella prossima sfida in campionato, mentre rimane a forte rischio per la gara contro la Fiorentina in programma il 1° aprile.

Questo il comunicato della società nerazzurra: “Alessandro Bastoni si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”.