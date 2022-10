L’Inter sfiora l’impresa, ma porta comunque a casa un prezioso e pirotecnico pareggio contro il Barcellona

Si è appena conclusa la partita in Champions League dell’Inter, di scena in casa del Barcellona. 3-3 il pirotecnico risultato finale, con gli ultimi minuti davvero al cardiopalma. Vantaggio di Dembele, nella ripresa pareggio di Barella e poi sorpasso di Lautaro. All’82’ 2-2 di Lewandowski, all’89’ 3-2 Inter firmato Gosens e vittoria che sembrava veramente a un passo.

In pieno recupero però Lewandowski ha segnato di nuovo per il 3-3, che poi è stato definitivo anche in virtù di un clamoroso errore sotto porta dell’Inter all’ultimo secondo. Risultato comunque positivo per i nerazzurri, che si trovano al secondo posto nel girone a più tre sul Barcellona e dietro a un irraggiungibile Bayern.