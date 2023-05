L’Inter si regala la finale di Champions League, ma perde un suo uomo in vista della Coppa Italia contro la Fiorentina. Il Milan di Pioli viene battuto anche al ritorno

Oltre alla finale contro la Fiorentina in Coppa Italia, l’Inter si regala un’altra notte d’eccezione, stavolta veramente da sogno. La prima delle due semifinali di ritorno di UEFA Champions League è una sentenza: i nerazzurri stravincono l’Euroderby contro il Milan chiudendo la pratica al ritorno e strappando un’altra vittoria, stavolta per 1-0. Decisiva la firma di Lautaro Martinez a circa venti minuti dalla fine, in una partita poco esaltante dove i rossoneri dell’ex viola Stefano Pioli non hanno mai riaperto il discorso qualificazione.

Da segnalare l’infortunio dell’armeno Henrikh Mkhitaryan nel primo tempo, che ha dovuto abbandonare il campo per un problema muscolare. Da sorvegliare le sue condizioni in vista della finale di Coppa Italia, tra una settimana.

L’Inter, dunque, torna in finale di Champions dopo ben 13 anni; volerà a Istanbul, dove il 10 giugno sfiderà la vincente di Manchester City-Real Madrid. Non prima, però, di aver battagliato contro la Fiorentina all’Olimpico.