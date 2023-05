“L’Inter sta bene ma l’entusiasmo viola non va sottovalutato. Passarella mi metteva soggezione, chiesi ad Oriali di dirgli che stavo scherzando dopo un battibecco”

Storico ex calciatore dell’Inter, il bresciano Evaristo Beccalossi ha parlato a Radio Bruno analizzando la sfida tra i suoi nerazzurri e la Fiorentina in Coppa Italia, con spazio ad alcuni aneddoti. Sentite cosa ha detto: “Conosco Italiano, so come lavora perchè il suo collaboratore Marco Turati è stato un mio ex giocatore. Mi fa piacere che stiano facendo molto bene. Con la Fiorentina si sono sempre viste gare ricche di gol, l’Inter in questo momento sta bene ma l’entusiasmo viola non è da sottovalutare. La Fiorentina ha fiammate che possono mettere in difficoltà chiunque, anche se talvolta pare assentarsi dal campo”.

Poi ha aggiunto: “Un anno ero alla Sampdoria, marcato da Oriali contro la Fiorentina; mi fece impressione vederci con due maglie diverse da quella dell’Inter. Giocavo dietro le punte e Lele mi disse: “Becca, continui a muoverti ma non ti danno mai la palla?”. Ricordo i duelli belli e tosti con Passarella, dopo una botta ricevuta gli risposi davvero in malo modo allargandomi un po’ troppo ma non avevo visto che era il ‘Caudillo’. Mi metteva soggezione e allora dissi a Oriali di dirgli che stavo scherzando e avevo esagerato”.