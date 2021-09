L’Inter studia il post Handanovic: nel mirino c’è anche Dragowski

Samir Handanovic è stato uno dei protagonisti di Fiorentina-Inter: prodigiosi i due interventi nel primo tempo su Nico Gonzalez prima e Dusan Vlahovic poi, che hanno tenuto a galla i nerazzurri durante il primo tempo strabiliante della squadra di Italiano. A luglio 2022, lo sloveno compirà 38 anni e per questo il club di Zhang si sta guardando attorno alla ricerca di alternative.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, in prima fila rimane André Onana: il camerunense è in scadenza di contratto con l’Ajax. In casa Inter, però, non si escludono altri profili: continua a piacere Bartlomiej Dragowski della Fiorentina, così come Alex Meret del Napoli.