L’Inter supera anche l’ostacolo Atalanta: decide un gol di Skriniar. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La 26esima giornata di Serie A si è conclusa con il posticipo del Monday Night tra Inter e Atalanta, terminato 1-0 per Lukaku e compagni. Il primo tempo finisce a reti inviolate: un’occasione a testa per le due squadre. Nella ripresa la sbloccano i padroni di casa con Skriniar, che al 54′ è bravo nel mettere in porta un pallone vagante in area di rigore. La Dea si butta in avanti alla ricerca del pareggio, ma la squadra di Conte si difende bene e porta a casa tre punti fondamentali per la lotta Scudetto.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 62, Milan 56, Juventus* 52, Roma 50, Atalanta 49, Napoli* 47, Lazio* 43, Verona 38, Sassuolo* 36, Udinese, Sampdoria 32, Bologna 28, Genoa 27, Benevento, Spezia, Fiorentina 26, Cagliari 22, Torino** 20, Parma 16, Crotone 15. (* una partita in meno, ** due partite in meno)