L’Inter vince a Firenze e vola in testa mentre l’Atalanta supera il Sassuolo e scavalca la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un entusiasmo bloccato a metà quello della Fiorentina, che ha ceduto all’Inter dopo un gran primo tempo, cedendo così dopo 3 vittorie di fila. I nerazzurri vincono e balzano in cima alla classifica, lasciando a -4 la squadra viola.

Sull’altro campo di stasera, vittoria dell’Atalanta in casa con il Sassuolo per 2-1, con le reti di Gosens e Zappacosta e quello di Berardi per i neroverdi.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 13, Napoli 12, Milan, Atalanta 10, Roma, Fiorentina 9, Bologna 8, Udinese, Lazio 7, Torino 6, Sampdoria 5, Sassuolo, Spezia, Genoa 4, Empoli, Venezia, Verona 3, Cagliari, Juventus 2, Salernitana 0.