L’Inter vince di misura il derby e prova a tenere aperta la lotta Scudetto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

È bastato un gol di Lautaro Martinez nel primo tempo all’Inter per vincere il derby di Milano nel posticipo serale. Partita condotta dai nerazzurri, trascinati dal colpo di testa dell’argentino sugli sviluppi di un corner. Ennesima sconfitta invece per gli uomini di Pioli mentre quelli di Inzaghi provano a restare in scia del Napoli.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 56, Inter 43, Roma 40, Milan 38, Atalanta 38, Lazio 38, Torino 30, Udinese 29, Bologna 29, Empoli 26, Monza 25, Fiorentina 24, Sassuolo 23, Juventus 23, Lecce 23, Salernitana 21, Spezia 18, Verona 13, Sampdoria 9, Cremonese 8.