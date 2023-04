“L’intervento di Milenkovic era da rigore ed espulsione”. Polemiche in Polonia per un episodio di inizio gara

Difficile trovare alibi dopo una sconfitta per 4-1, e in effetti l’allenatore del Lech Poznan van den Brom è stato il primo a riconoscere la superiorità della Fiorentina. Tuttavia, nel corso del primo, c’è stato un episodio che sul momento ha fatto infuriare i tifosi polacchi. Siamo all’11’ e Ishak, solo davanti a Terracciano, va a contatto con Milenkovic finendo a terra; l’arbitro giudica lo scontro regolare e lascia giocare.

Pochi istanti dopo l’accaduto, su Twitter il giornalista di Canal+ Żelisław Żyżyński ha scritto: “Dopo tutto, questo era rigore e cartellino rosso”. In verità, dal replay si evince che il contatto tra Milenkovic e l’attaccante del Lech Poznan era davvero leggero, ragion per cui l’arbitro ha fatto bene a non concedere il calcio di rigore. L’episodio avrebbe effettivamente potuto cambiare la partita, ma per fortuna dopo alcuni arbitraggi rivedibili in Conference League la Fiorentina ha trovato un direttore di gara attento.