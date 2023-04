L’invito di Commisso: “Manteniamo i piedi per terra e continuiamo su questa strada”. La gioia del presidente espressa nel dopogara

A fine partita il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, come sua consuetudine si è messo in contatto con la squadra e ha voluto ringraziare i giocatori che hanno conseguito la nona vittoria consecutiva tra tutte le competizioni.

Il numero uno viola ha partlato al telefono con Italiano, Terracciano, Cabral, Martinez Quarta e Gonzalez e ha espresso la propria soddisfazione per aver visto la porta viola imbattuta anche in questa circostanza. Dalla sua bocca è partito l’invito “a mantenere i piedi per terra e continuare su questa strada”.

Espresso anche un grande ringraziamento a tutti i tifosi che sono accorsi numerosissimi anche a Cremona per sostenere la Fiorentina.