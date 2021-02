L’ipotesi Campi Bisenzio che piace a Commisso. Toscana Aeroporti sul piede di guerra, la preoccupazione di Giani

Sempre sul tema stadio della Fiorentina, resta sul terreno l’ipotesi di poter costruire un impianto nuovo a Campi Bisenzio.

Su La Repubblica si legge che i tempi prospettati al patron sono due anni per i permessi e altri due-tre per i lavori. L’architettura finanziaria piacerebbe molto di più a Commisso rispetto al Franchi, perché i terreni verrebbero acquistati da lui da un privato, lo stadio sarebbe di proprietà e ci sarebbe il controllo su progetto e lavori. Inoltre sarebbe molto più grande lo spazio dedicato al commerciale e ad alberghi, perché parliamo di 40-50 mila metri quadrati.

In questo caso serve l’ok della Regione e trovare un’intesa con Toscana Aeroporti, che continua a ritenere che il nuovo stadio impatterebbe con il progetto la nuova pista di Peretola. Questa è una delle preoccupazioni maggiori di Giani. Il Comune di Campi continua invece a sostenere che non ci sia incompatibilità e di aver già fatto simulazioni in proposito.