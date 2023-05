Lippi: “In finale di Coppa Italia la Fiorentina partirà alla pari dell’Inter. Italiano…”

A margine di un torneo di Padel a Viareggio, l’ex ct della Nazionale Italiana Marcello Lippi ha parlato anche della Fiorentina. Queste le sue parole raccolta da TMW: “In finale di Coppa Italia i viola partiranno alla pari dell’Inter. Li ho visti giocare ieri a Napoli e hanno fatto bene, sono in condizione. Un po’ in generale mi sembra che le squadre si siano preservate per andare più avanti possibile nelle coppe”.

E poi su Vincenzo Italiano ha aggiunto: “E’ un allenatore bravo e giovane, che fa giocare molto bene la sua squadra. Il calcio italiano è in buone mani ed è ancora oggi tra i migliori al mondo, lo dimostrano i cinque club nostrani arrivati nelle semifinali delle rispettive competizioni europee”.