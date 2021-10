C’era anche Marcello Lippi tra gli ospiti del Festival del Calcio e nelle sue parole ci è rientrato anche il tecnico viola Vincenzo Italiano:

“Ci sono tanti allenatori bravi in Italia, ad esempio Italiano e Juric che fanno giocare bene le squadre, le organizzano in maniera moderna e aggressiva. Sono sempre di più gi allenatori che organizzano le squadre per provare a fare qualcosa”.