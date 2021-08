Lirola è in Francia, ma non per firmare con il Marsiglia, domani il calciatore farà ritorno a Firenze. Intanto la trattativa…

Secondo quanto riporta la Provence la trattativa tra Fiorentina e Marsiglia per il ritorno in Provenza di Pol Lirola potrebbe chiudersi presto. Il giocatore ha trascorso le ultime ore nel sud della Francia per riposarsi e risolvere alcune vicende personali. La sua presenza oltralpe però, almeno per il quotidiano, non sarebbe direttamente collegata a un’imminente firma del calciatore che dovrebbe rientrare a Firenze lunedì per riprendere gli allenamenti. La trattativa comunque va avanti spedita e l’accordo si dovrebbe trovare a 12 milioni di euro. Ancora divergenze sul metodo di pagamento, visto che i francesi vorrebbero dilazionarlo in più volte mentre la Fiorentina vuole un pagamento unico.