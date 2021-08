Lirola e Milenkovic, due cessioni ‘logoranti’ che danneggiano la Fiorentina

Precisamente a metà del mese, nel giorno di ferragosto, la Fiorentina è ancora ‘schiava’ di due cessioni che ne condizionano, e non poco, il mercato in uscita e di conseguenza anche quello in entrata.

Stiamo parlando ovviamente delle situazioni legate a Milenkovic e Lirola, due difensori con la valigia in mano ormai da tempo che però sembrano bloccati ai rispettivi gate destinazione Londra e Marsiglia.

Il tempo dell’attesa è finito, serve prendere una decisione il più in fretta possibile, in modo tale da non trovarsi all’ultimo respiro per trovare i sostituti del caso. Il difensore serbo si incrocerà con Nastasic nell’ideale porta girevole che lo allontanerà da Firenze. La speranza è che l’ex Schalke 04 non sia l’unico rimpiazzo a rinfoltire il centro della difesa viola.

Per Lirola la situazione è sicuramente ancora più esasperata. I mal di pancia dello spagnolo sono sempre più frequenti e fastidiosi. Urge un biglietto di sola andata verso la Francia e soprattutto un terzino all’altezza che ne raccolga l’eredità. Il padrone della fascia destra non ha ancora un nome, ma la partita con la Roma si avvicina, e Italiano vorrà contare su un altro elemento di spessore oltre al fedelissimo Venuti.

Il tempo passa inesorabile, e la Fiorentina stavolta non può permettersi l’ennesima corsa contro l’orologio.