Lirola lascia l’appartamento di Firenze e vive in albergo in attesa del trasferimento in Francia. Rifiutate le avances dell’Atalanta

Ci sono altre novità sul fronte Pol Lirola. A fornirle è il quotidiano francese, che segue da vicino le sorti dell’Olympique Marsiglia, La Provence. Secondo quanto riportato dal giornale transalpino, l’esterno spagnolo ha respinto le avances dell’Atalanta perché vuole ritornare a giocare con l’OM.

Non solo, ha anche lasciato il suo appartamento a Firenze e ora vive in albergo, in attesa che si porti a termine il trasferimento. In Provenza invece ha ancora la casa di sua proprietà che si è tenuto e che spera di rioccupare presto.