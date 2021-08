Lirola saluta la Fiorentina: “Dopo due anni lascio questa splendida città piena di storia. Tiferò per voi”

Dopo l’ufficialità del suo trasferimento all’Olympique Marsiglia, Pol Lirola ha salutato Firenze e la Fiorentina con un post su Instagram. Queste le sue parole: “Dopo due anni a Firenze lascio questa splendida città piena di storia, volevo ringraziare tutti i miei compagni, fisioterapisti e magazzinieri perché sono stati tutti meravigliosi con me. Vi faccio un grosso in bocca al lupo, tiferò per voi, grazie!”.

Ecco il post pubblicato da Lirola su Instagram: