Lirola: “Stiamo lavorando bene, ci faremo trovare pronti. Sarebbe ideale ripartire come…”

Il terzino destro della Fiorentina Pol Lirola, al termine dell’amichevole vinta 8-0 contro la Primavera, ha parlato ai microfoni di Violachannel. Queste le sue parole al novantesimo: “Siamo stati tre settimane fermi e quello si sente. Ma dopo questa prima settimana di allenamenti stiamo riprendendo già i giusti meccanismi. Abbiamo facce nuove, come Sofyan e i ragazzi che erano in prestito: stiamo lavorando per farci trovare pronti. La maglia? Bella, mi piace. Speriamo porti tante soddisfazioni. Com’è stata la prima settimana? Un ritiro al caldo, a Firenze. È strano perché di solito non stai in città, ma ci siamo presi tempo per allenarci tanto e recuperare forze in hotel. La stagione? Sarebbe ideale ripartire come abbiamo chiuso, con una vittoria e tanti punti. E con fiducia che questo possa essere un grande anno. La Primavera? Io la finale di Coppa Italia la persi contro Kouamè. I ragazzi si meritavano gli applausi”.

0 0 vote Article Rating