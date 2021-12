L’ironia di Rosati: “Ieri sera ero calmo, rilassato, con zero pressioni”… e mentre lo dice gli si allunga il naso! FOTO

Non manca mai di essere autoironico il portiere della Fiorentina Antonio Rosati, che su Instagram ha commentato così la partita contro il Benevento: “Tornare in campo dopo tutto questo tempo è stato davvero semplice. Ero sereno. Rilassato. Calmo. Tranquillo. Zero pressioni. Zero paure”. Peccato però che poi, insieme alla didascalia, Rosati abbia postato una foto che lo ritrae con il naso allungato, in versione Pinocchio!

E in effetti non è mai facile per un portiere scendere in campo dopo tanto tempo. Pensare che Rosati l’ultima partita l’aveva giocata nell’agosto del 2020, con la maglia del Torino. Con la prestazione di ieri sera, però, Rosati ha dimostrato di essere ancora pronto e concentrato, compiendo parate importanti che si sono rivelate decisive per il passaggio del turno. Insomma, un fondamentale uomo spogliatoio ma anche un professionista che all’occorrenza ha saputo farsi trovare più che pronto.