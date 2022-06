L’Italia batte l’Ungheria a Cesena portandosi in testa al girone di Nations League. Gran gol di Barella, goffo autogol dell’ex difensore viola Mancini

L’Italia di mister Roberto Mancini batte 2-1 l’Ungheria al Dino Manuzzi di Cesena e si porta a quota 4 punti dopo due partite di Nations League, in testa al proprio girone. Sfida sbloccata per gli Azzurri da Barella che dopo un preciso passaggio di Spinazzola sfrutta un gran velo di Pellegrini per liberarsi al tiro: gran destro all’incrocio dei pali della mezzala dell’Inter. Il raddoppio italiano è firmato ancora da Pellegrini, al secondo gol di fila dopo quello segnato alla Germania. Il capitano della Roma finalizza una bella azione corale italiana calciando da pochi passi su assist di Politano.

L’Italia sfiora anche il terzo gol con Politano, che colpisce in pieno la traversa dopo aver condotto il contropiede. Accorcia le distanze l’Ungheria di Marco Rossi grazie ad un goffo e sfortunato autogol di Mancini. L’ex difensore viola mette totalmente fuori causa Donnarumma spedendo nella propria porta un traversone basso di Fiola. Nel finale c’è spazio anche per il debutto di Zerbin, ala classe ’99 in forza al Frosinone.