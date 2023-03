L’Italia dei viola Amatucci e Kayode conquista un posto agli Europei! I ragazzi di mister Bollini vincono il girone e voleranno a Malta

E’ ufficiale: l’Italia Under 19 di mister Alberto Bollini ottiene un posto al prossimo Europeo Under 19 di scena a Malta a partire dal prossimo 3 Luglio. La compagine azzurra pareggia 2-2 con il Belgio a Brema, nell’ultima gara della seconda fase di qualificazione ed ottiene la vetta del girone. In campo per gli ultimi 23 minuti più recupero il centrocampista classe 2004 della Fiorentina Lorenzo Amatucci, entrato al posto di Lipani. Assente causa squalifica il titolarissimo della fascia destra azzurra, il 2004 viola Michael Kayode.

Inizio decisamente in salita per gli Azzurrini, che subiscono il gioco fiammingo. Il Belgio passa in vantaggio al 6’, con Bassette, che va in gol sul preciso assist del terzino Dony. Italia che fatica a rendersi pericolosa fino al 25’, quando il più piccolo dei fratelli Esposito, in forza all’Inter, centra il palo. Nel recupero della prima frazione ecco il gol del fondamentale pari italiano. Lo firma D’Andrea al 47’ su rigore, dopo il fallo di Sadiki che viene anche ammonito.

La ripresa inizia invece nel modo migliore per l’Italia, che dopo neppure dieci minuti ribalta tutto completando la rimonta. La squadra di Bollini va ancora in gol su rigore: stavolta il penalty è realizzato da Esposito, per il 2-1 azzurro. Il Belgio non molla, continua ad attaccare pervenendo al pareggio all’86. Stroeykens batte Mastrantonio dal dischetto, nel terzo rigore di giornata, che fissa il punteggio sul 2-2. L’Italia chiude prima a 5 punti, davanti a Germania (4), Belgio (3) e Slovenia (2).